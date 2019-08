Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Al via i lavori di Terna sull’elettrodotto Da oggi sono previsti interventi di manutenzione delle linee aeree sulla Mese-Grandola-Gravedona. L’impianto risale agli Anni Venti e necessita di interventi - Proseguono intanto le trattative per la razionalizzazione.

Manutenzione delle linee aeree sulla Mese-Grandola-Gravedona e sulla Gorduno-Mese, ma le operazioni che partiranno oggi non pregiudicheranno le trattative in corso riguardanti la razionalizzazione degli elettrodotti. Questa la garanzia messa sul piatto per la Valchiavenna da Terna.

La società di produzione e distribuzione di energia ha comunicato per oggi il via ai lavori, necessari per la sicurezza delle linee risalenti agli anni 20, e che termineranno entro la metà di settembre. Da settembre previste attività di manutenzione sull’elettrodotto 220 kV Mese-Gorduno nei comuni di Gordona, Mese e Samolaco: «È previsto per il 3 agosto l’avvio della manutenzione sull’elettrodotto 132 kV Mese-Grandola–Gravedona – spiegano da Terna - . Lavori avranno inizio nel comune di Sorico e proseguiranno nel comune di Samolaco. Tali attività, programmate da tempo, si rendono necessarie per garantire la massima sicurezza di esercizio dell’elettrodotto, risalente agli anni ’20, in una zona fortemente soggetta a condizioni meteo molto avverse. Terna prevede di concludere l’intervento su tale porzione di linea entro la prima metà di settembre».

Non è tutto: «Nel mese di settembre è previsto inoltre l’avvio di medesime attività sull’elettrodotto 220 kV Mese – Gorduno nei tratti che interessano i comuni di Gordona, Mese e Samolaco. Anche in questo caso le manutenzioni sono necessarie per la sicurezza e l’efficienza dell’elettrodotto risalente agli anni ’50. I lavori termineranno nel mese di novembre».

Fin qui niente di particolarmente speciale, anche se la manutenzione degli impianti vecchi è sempre un fattore positivo dal punto di vista di efficienza e sicurezza.

Il problema è che le linee interessate sono anche quelle previste dall’ipotesi di razionalizzazione attualmente in discussione e che riguarderà non soltanto il territorio della valle del Mera. Uno dei più funestati dalla presenza di linee aeree, soprattutto a valle della centrale di Mese. La stessa Terna rassicura da questo punto di vista: «Terna vuole rassicurare il territorio sul fatto che le manutenzioni in corso, non pregiudicano in alcun modo gli accordi relativi alla razionalizzazione della rete elettrica in Valtellina, Valcamonica e Valchiavenna per cui è in corso una fase di confronto tra Terna e tutti i soggetti coinvolti». In base ad un accordo che ormai ha superato i 15 anni è prevista la soppressione o l’interramento della linea che ha il maggiore impatto sul fondovalle, quella della Mese-Gorduno, oltre ad interramenti minori tra cui quelle della linea ad alta tensione che da Campodolcino sale al passo Spluga.

