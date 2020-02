Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Aiuti dalla Caritas, richieste in calo Si è scesi dalle 597 del 2015 alle 338 dello scorso anno. «Ma ci sono casi cronici e prolungati». Sono maggiori i disagi nella Bassa Valle. Don Bormolini: «Emergono le povertà causate dal gioco d’azzardo».

Sono quasi dimezzate, negli ultimi cinque anni, le persone che si rivolgono ai Centri di ascolto e di aiuto che la Caritas diocesana ha attivi sul territorio della provincia di Sondrio. Dalle 597 che complessivamente, attraverso le strutture di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, hanno chiesto aiuto nel 2015, si è passati alle 338 dello scorso anno.

«Le persone che arrivano nei Centri di ascolto e di aiuto sono in calo, ma abbiamo a che fare con casi più cronici e problematici», ci aveva spiegato don Augusto Bormolini, parroco di Tresivio e vice direttore della Caritas diocesana, in occasione della cena che un’anonima benefattrice ha offerto due settimane fa ai poveri del capoluogo. E le parole del sacerdote trovano riscontro nei numeri che ogni Centro di ascolto fornisce al coordinamento diocesano per la stesura dell’annuale relazione sociale. I dati del 2019 sono ancora da confermare, ma fanno emergere che, nonostante diminuiscano quanti chiedono aiuto, il numero dei colloqui sia in leggero aumento (dai 1.001 del 2018 a 1.020 dello scorso anno), a confermare la cronicità di certe condizioni di povertà.

Il calo delle persone incontrate per almeno un colloquio nei Centri di ascolto è stato graduale: nel 2016 si è scesi a 531, con un calo dell’11,05% rispetto al 2015, poi a 418 nel 2017, 386 nel 2018 e 338 lo scorso anno. Il calo più significativo, pari al 21,28%, si è avuto tre anni fa, mentre nel 2018 l’inflessione è stata del 7,65% e lo scorso anno del 12,43%.

I bisogni sembrano maggiormente concentrati in Bassa Valle: il Centro di ascolto e di aiuto di Morbegno ha incontrato 132 utenti lo scorso anno - il 39% del totale -, 30 dei quali nuovi. Un numero, in questo caso, in crescita (8,2%) rispetto al 2018, quando gli utenti erano stati 122 con 25 nuovi. In crescita (70%) anche l’attività del centro di Chiavenna, passato da 20 a 34 utenti, mentre a Bormio la situazione è rimasta invariata con 19 persone incontrate complessivamente.

In calo del 25% il numero di quanti si sono rivolti ai centri di Sondrio, da 108 si è scesi a 81, e soprattutto di Tirano, dove la diminuzione da 117 a 72 è stata del 38,46%. E se la variazione al ribasso è costante nel capoluogo, dove le persone incontrate erano addirittura 35 nel 2017, a Tirano la diminuzione dello scorso anno viene dopo una crescita nel 2018. Ad accedere al centro nel 2017, infatti, erano state 92 persone. I nuovi ascoltati a Sondrio sono stati 21, a Tirano 36.

«Tra la nostra popolazione - spiega don Augusto Bormolini - stanno emergendo le situazioni di povertà causate dal gioco d’azzardo patologico, mentre nel caso degli extracomunitari molti si trovano in difficoltà dopo la fuoriuscita dalle convenzioni per l’accoglienza e si trovano a cercare un lavoro o una casa». Una riflessione avvallata dal fatto che, seppur gli utenti dei Centri di ascolto siano per la maggior parte stranieri (209 lo scorso anno, pari a circa il 62% del totale), a rimanere stabile è il numero degli italiani. Lo scorso anno erano 129, uno solo in meno ai 138 del 2018, quando gli stranieri erano però 256. Questo a significare che la riduzione del numero di persone assistite, tra il 2018 e il 2019 ha riguardato praticamente solo cittadini stranieri.

E tra questi, la popolazione più rappresentata è quella marocchina. Sono state 70 le persone provenienti dal paese del Nord Africa aiutate lo scorso anno, un dato in linea con i dati demografici sulle presenze di stranieri in provincia di Sondrio, che indicano dal Marocco il maggior numero di residenti di origine extracomunitaria.

