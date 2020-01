Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Affidate le opere per il versante di Bette Chiavenna, sarà il Consorzio Bgp di Bergamo a effettuare i lavori per oltre un milione di euro contro il dissesto. Saranno collocate barriere di ultima generazione sorrette da tiranti per evitare che i sassi finiscano contro le case.

Costeranno 1 milione e 131 mila euro, più Iva, e sono andati al Consorzio Stabile Bgp Mountain S.c.a.r.L. di Bergamo i lavori del primo lotto delle opere di messa in sicurezza del versante di Bette dal rischio di dissesto idrogeologico. Arrivato ieri l’avviso del Comune di Chiavenna che ufficializza l’esito del bando di gara tenutosi in queste settimane per l’appalto degli attesissimi lavori lungo il versante da sempre a rischio e colpito all’inizio del 2017 da un devastante incendio che non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Le criticità del versante riguardano la possibilità di crolli rocciosi dalla parete sottostante il nucleo di Dalò, da rimobilizzazioni di blocchi isolati dalla falda detritica e dalla frana a monte della fascia abitata, da fenomeni di colata detritica legati alla circolazione idrica non regimata e dal rotolamento di massi sul versante a causa dell’abbandono dei terrazzamenti, alcuni ormai collassati. Sul versante saranno collocate barriere per evitare che i sassi finiscano addosso alle case, sorrette da dei tiranti.

Reti che saranno in grado di assorbire un impatto fino a 3000 kilojoule. Le reti di ultima generazione, con alta capacità di assorbimento e un impatto estetico tutto sommato ridotto, saranno poste lungo tutto il versante ad altezze diverse.

Le barriere saranno la misura di difesa passiva utilizzata per il tratto compreso tra la piana verso il centro di Chiavenna fino al vecchio nucleo dei Barini. Ormai all’uscita dell’abitato di Chiavenna. La ditta incaricata, al bando hanno partecipato 81 aziende, avrà a disposizione un anno per terminare i lavori.

Poi c’è il secondo lotto, per il quale l’amministrazione ha approvato il progetto definitivo. Avrà un costo, soggetto a ribasso in sede di gara, di poco più di 1,2 milioni di euro. Un lotto che prevede la realizzazione di un rilevato paramassi, di una pista di arroccamento e della manutenzione straordinaria del sentiero Crotti di Bette-Pianazzola.

Complessivamente Chiavenna ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia di 3,7 milioni di euro. Il varo del progetto risale all’agosto del 2018. A ottobre dello stesso anno erano arrivati tutti i finanziamenti. Passo che aveva consentito all’amministrazione del sindaco Luca Della Bitta di presentare il progetto alla popolazione in un’assemblea un anno fa. Poi è arrivata la fase della progettazione definitiva e della, non semplice dal punto di vista burocratico, strada per il varo della gara d’appalto.

