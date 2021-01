Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Addio Adobe Flash Player Strumento per video e giochi Uscito per la prima volta nel 1996, è stato uno dei più diffusi. Ma poi ha avuto problemi di sicurezza e non è riuscito ad adeguarsi all’era degli smartphone

Adobe ha spento definitivamente il suo sistema Flash Player e ha invitato tutti coloro che lo hanno scaricato a disinstallarlo.

Uscito per la prima volta nel 1996, è stato uno degli strumenti più diffusi per riprodurre video in streaming e giocare online. Ma poi ha avuto problemi di sicurezza e non è riuscito ad adeguarsi all’era degli smartphone. Uno dei suoi più grandi detrattori fu Steve Jobs che nel 2010 scrisse una lettera velenosa sui motivi per cui non avrebbe permesso a Flash di funzionare sui prodotti Apple. Alla fine, Adobe ha realizzato una versione di Flash Player che poteva funzionare sugli smartphone. Ma nel frattempo Internet era andato avanti. Grandi marchi come Facebook, Netflix e YouTube stavano già trasmettendo video su smartphone senza Flash e nel novembre 2011 Adobe ha messo fine allo sviluppo del programma per dispositivi mobili.

Nel luglio 2017, Adobe ha annunciato che avrebbe ritirato Flash nel 2020.

